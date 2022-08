Maneskin e Madonna | la cena misteriosa e il gossip sulla collaborazione

(Di martedì 16 agosto 2022) Ipuntano ad unacon? Nelle scorse ore sul web circola voce che tra la band romana e la popstar internazionale ci possa essere una partnership. Unnato da una semplicecon Madame Betty, dj della Ciccone, che però ha acceso le speranze di tanti. Futuratra Damiano David e? A lanciare l'indiscrezione è stato il sempre ben informato sito Dagospia, dove si legge: «Ma era veramente Damiano David, leader dei, il ragazzo aal Sushi Jazz a Pietrasanta? Non era con la fidanzata Giorgia Soleri, ma con Madame Betty, famosa DJ che ha animato diverse feste di». Ed ancora: "Una futuratra Damiano e la popstar per ...

Corriere dello Sport

Damiano David è stato avvistato a cena con una delle più fidate collaboratrici di. Tutto quello che c'è da sapere. Il frontman deiDamiano David sarebbe stato avvistato a cena in compagnia della famosa Dj Madame Betty, nota per aver animato alcune serate ......il leader dei- si legge - il ragazzo a cena al Sushi Jazz a Pietrasanta Non era con la fidanzata Giorgia Soleri , ma con Madame Betty , famosa dj che ha animato diverse feste di. ... Damiano dei Maneskin canta in neomelodico napoletano: il video diventa virale Damiano David non si ferma più, arriva la notizia che tutti aspettavano: canterà con lei! Il leader dei Måneskin è sempre più lanciato ...Damiano David è stato avvistato a cena con una delle più fidate collaboratrici di Madonna. Tutto quello che c'è da sapere.