Manchester United, allenamento punitivo sotto il sole (Di martedì 16 agosto 2022) allenamento punitivo in casa Manchester United per via delle due sconfitte consecutive contro Brighton e Brentford Le sconfitte con Brighton e Brentford non sono andate giù all’allenatore del Manchester United Erik Ten Hag. Come riportato dal Dayli Mail, il mister ha costretto i suoi giocatori ad allenarsi facendo 13 chilometri con 30 gradi di temperatura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022)in casaper via delle due sconfitte consecutive contro Brighton e Brentford Le sconfitte con Brighton e Brentford non sono andate giù all’allenatore delErik Ten Hag. Come riportato dal Dayli Mail, il mister ha costretto i suoi giocatori ad allenarsi facendo 13 chilometri con 30 gradi di temperatura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

