Manchester City | UFFICIALE un nuovo terzino | arriva Sergio Gomez

Ekremkonur : ?? Sergio Gomez ?? Manchester City ? #MCFC ??? #ManCity - gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - napolimagazine : UFFICIALE - Sergio Gomez è un nuovo calciatore del Manchester City - apetrazzuolo : UFFICIALE - Sergio Gomez è un nuovo calciatore del Manchester City - AroundTransfers : ? UFFICIALE: Sergio Gomez è un nuovo giocatore del Manchester City. Acquistato per 13 milioni e ha firmato un contr… -

Mediagol.it

Il Barcellona mette sul piatto 80 milioni per Bernardo Silva . La trattativa con ilè aperta. È la notizia, rilanciata in queste ore, da Calciomercato.com. "Lewandowski, Raphinha, Koundé e ora Bernardo Silva. Il Barcellona vuole chiudere con il botto la campagna ...5 Lewandowski, Raphinha, Koundé e ora Bernardo Silva. Il Barcellona vuole chiudere con il botto la campagna acquisti, nel mirino c'è l'esterno offensivo portoghese del, che spinge per vestire la maglia blaugrana. L'ex giocatore di Benfica e Monaco ne ha già parato con Xavi, che ha chiesto espressamente il suo arrivo, ma la fumata bianca non è dietro ... Manchester City, ecco quanto è costato diventare una superpotenza mondiale Due punti per i reds e addirittura zero per i reds devils con CR7 che ancora non ha chiaro il suo futuro Non poteva esserci peggior inizio per lo United, ...Il Barcellona ha messo nel mirino Bernardo Silva, espressamente chiesto dal tecnico Xavi. Il nodo, però, sono i fondi da trovare ...