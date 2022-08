Maltempo | nell’Avellinese lamiera contro sede scuola infanzia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Temporali e vento forte hanno messo a dura prova la notte scorsa l’Irpinia. Oltre trenta gli interventi dei Vigili del Fuoco ad Avellino, Ariano Irpino, Ospedaletto, Taurasi, Tufo, Summonte (dove si è registrata una vera e propria tromba d’aria) e Montemarano. In via Ferrante, ad Avellino, il vento ha divelto ladi un edificio in riparazione che è finita sulladi unaper l’. La strada provinciale che attraversa il bosco nel comune di Montemarano è stata bloccata a causa di grossi alberi sradicati che hanno invaso in più punti lastradale. Gli interventi dei caschi rossi sono continuati per l’intera giornata per mettere in sicurezza le zone colpite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.