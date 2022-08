Maltempo in provincia di Latina, alberi caduti su Pontina e Appia: strade chiuse (Di martedì 16 agosto 2022) Sono stati provvisoriamente chiusi al traffico un tratto della strada statale 7 “Appia” – in direzione Roma dal chilometro 84,800 al chilometro 87,300, a Pontinia – e della strada statale 148 “Pontina” – in entrambe le direzioni al chilometro 82,700 a Sabaudia – a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del Maltempo. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Sono stati provvisoriamente chiusi al traffico un tratto della strada statale 7 “” – in direzione Roma dal chilometro 84,800 al chilometro 87,300, a Pontinia – e della strada statale 148 “” – in entrambe le direzioni al chilometro 82,700 a Sabaudia – a causa della caduta die rami sulla carreggiata a seguito del. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca ...

