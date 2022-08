Maltempo in Italia, nubifragi da Firenze a Latina. Tromba d'aria in Salento. FOTO (Di martedì 16 agosto 2022) Gli agricoltori toscani denunciano danni alle loro aziende con circa il 70% delle olive cadute a terra nel Fiorentino. Rinviato il Palio di Siena al 17 agosto e posticipate anche le gare degli Europei di nuoto che si sarebbero dovute tenere a Ostia il 18 agosto. Trombe d'aria in Puglia, nel Sassarese e nell'Irpinia Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 agosto 2022) Gli agricoltori toscani denunciano danni alle loro aziende con circa il 70% delle olive cadute a terra nel Fiorentino. Rinviato il Palio di Siena al 17 agosto e posticipate anche le gare degli Europei di nuoto che si sarebbero dovute tenere a Ostia il 18 agosto. Trombe d'in Puglia, nel Sassarese e nell'Irpinia

