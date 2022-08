Maltempo | a Maiori abbattute luminarie della festa patronale

(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – L’ondata diche nella notte si è abbattuta sulla provincia di Salerno ha provocato danni e disagi sull’intero territorio. La situazione più pericolosa si è verificata nel comune didove le raffiche di vento hanno abbattuto alcuneinstallate per la. Il fatto è accaduto intorno alle 3 sul Corso Regina, nei pressi del lungomare del comuneDivina. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In mattinata sono state rimosse lecrollate e sistemate quelle pericolanti. Il vento, inoltre, ha provocato qualche problema anche agli stabilimenti balneari e, in particolare, alle attrezzature che sono state rovesciate dalle folate. Disagi hanno interessato anche ...

GazzettaSalerno : Maltempo, ancora allerta da mezzanotte alle 14 di martedì 16. Temporale a Maiori, cadute luminarie. - positanonews : #Copertina #Meteo #ferragosto #fuochi #maltempo Pioggia e vento in arrivo in costiera: a rischio i fuochi di Posita… -

Virgilio

Forte temporale suquesta notte, dalle 3:30 in poi per circa un'ora pioggia, abbondante, vento, tuoni e fulmini si sono abbattuti sul centro della Costiera che aveva appena terminato i ...Il sindaco diAntonio Capone ha annunciato con un post su Facebook che chiederà lo stato di calamità naturale. "La bomba d'acqua e ildi stanotte hanno provocato disagi alla ... Maltempo, ancora allerta da mezzanotte alle 14 di martedì 16. Temporale a Maiori, cadute luminarie. Pioggia scrosciante e forte vento hanno provocato allagamenti e diverse chiamate ai vigili del fuoco. Disagi risolti sulla lilnea ferroviaria Caserta-Foggia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...