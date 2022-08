Maltempo a Latina, riaperta al traffico l’Appia dopo oltre 10 ore (Di martedì 16 agosto 2022) E’ stata riaperta al traffico la strada statale 7 “Appia” in direzione Roma in provincia di Latina. La strada era stata chiusa questa mattina a causa del Maltempo. Leggi anche: Meteo weekend, arriva l’anticiclone delle Azzorre: le previsioni per sabato 20 e domenica 21 agosto Alberi e rami sulla carreggiata La notte di Maltempo a Latina ha causato ingenti danni a Latina e provincia, dove alcuni tratti della Pontina e della Via Appia sono stati chiusi a seguito della caduta di alcuni alberi e rami sulla carreggiata. Sul posto erano intervenuti, già dalle prime ore di questa mattina, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas per ripristinare la viabilità. Maltempo, chiusi tratti sull’Appia e sulla Pontina: alberi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) E’ stataalla strada statale 7 “Appia” in direzione Roma in provincia di. La strada era stata chiusa questa mattina a causa del. Leggi anche: Meteo weekend, arriva l’anticiclone delle Azzorre: le previsioni per sabato 20 e domenica 21 agosto Alberi e rami sulla carreggiata La notte diha causato ingenti danni ae provincia, dove alcuni tratti della Pontina e della Via Appia sono stati chiusi a seguito della caduta di alcuni alberi e rami sulla carreggiata. Sul posto erano intervenuti, già dalle prime ore di questa mattina, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas per ripristinare la viabilità., chiusi tratti sule sulla Pontina: alberi e ...

