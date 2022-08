Madonna sceglie l’Italia per festeggiare il compleanno: la star americana è in Sicilia (Di martedì 16 agosto 2022) Non è certo una novità, ma ogni volta è come se lo fosse. La star americana, Madonna, ha scelto l’Italia per festeggiare il suo compleanno, per spegnere ben 64 candeline. E la location è quella della meravigliosa Sicilia, più precisamente Marzamemi, dove la cantante è arrivata con almeno tre dei suoi sei splendidi figli. Madonna in Sicilia per i 64 anni, dove festeggia Dopo il compleanno dell’anno scorso in Puglia, Madonna ha pensato bene di scegliere ancora una volta l’Italia per spegnere 64 candeline. E ieri pomeriggio è arrivata in Sicilia, a Marzamemi, che è un piccolo borgo marinaro in provincia di Siracusa. La pop star ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Non è certo una novità, ma ogni volta è come se lo fosse. La, ha sceltoperil suo, per spegnere ben 64 candeline. E la location è quella della meravigliosa, più precisamente Marzamemi, dove la cantante è arrivata con almeno tre dei suoi sei splendidi figli.inper i 64 anni, dove festeggia Dopo ildell’anno scorso in Puglia,ha pensato bene dire ancora una voltaper spegnere 64 candeline. E ieri pomeriggio è arrivata in, a Marzamemi, che è un piccolo borgo marinaro in provincia di Siracusa. La pop...

