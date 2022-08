Madonna in Sicilia per il compleanno suo e del figlio Rocco. Il video dei festeggiamenti (Di martedì 16 agosto 2022) Madonna ama l’Italia e non perde occasione per dimostrarlo. Anche quest’anno, come già successo in passato, la popstar ha deciso di festeggiare il proprio compleanno nel Bel Paese. La meta prescelta questa volta è la Sicilia. E così la cantante spegne – il 16 agosto – 64 candeline aggirandosi per le vie di Noto e di Marzamemi documentando il tutto sui social. “Mambo Siciliana” scrive a corredo di scatti realizzati nella calda terra sicula offrendo ai fan la possibilità di curiosare nei festeggiamenti non solo suoi, ma anche di Rocco, il figlio avuto da Guy Ritchie e che ha compiuto 22 anni lo scorso 11 agosto. Un’occasione per celebrare entrambi, circondati dagli altri figli della popstar, David Banda, Mercy e le gemelle Estere e Stella, amici e musicisti italiani che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)ama l’Italia e non perde occasione per dimostrarlo. Anche quest’anno, come già successo in passato, la popstar ha deciso di festeggiare il proprionel Bel Paese. La meta prescelta questa volta è la. E così la cantante spegne – il 16 agosto – 64 candeline aggirandosi per le vie di Noto e di Marzamemi documentando il tutto sui social. “Mambona” scrive a corredo di scatti realizzati nella calda terra sicula offrendo ai fan la possibilità di curiosare neinon solo suoi, ma anche di, ilavuto da Guy Ritchie e che ha compiuto 22 anni lo scorso 11 agosto. Un’occasione per celebrare entrambi, circondati dagli altri figli della popstar, David Banda, Mercy e le gemelle Estere e Stella, amici e musicisti italiani che ...

RaiNews : Madonna in Sicilia per festeggiare i sui 64 anni. Nel video postato su Instagram, con sottofondo di musiche folkori… - SkyTG24 : Madonna festeggia il compleanno in Sicilia, tra Noto e Marzamemi. VIDEO - aeabastille : RT @Agenzia_Ansa: Madonna approda in Sicilia per festeggiare il suo compleanno e quello di suo figlio e lascia il ristorante cantando 'Bell… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Fiumi di folla per il ritorno della processione della Vara - TGR Sicilia - CorrNazionale : La pop star americana #Madonna oggi compie 64 anni: celebrerà il compleanno con un party esclusivo nel Palazzo Cast… -