Madonna: buon compleanno a lei e al grande amore della sua vita (Di martedì 16 agosto 2022) Madonna ha da poco pubblicato su Instagram delle foto che la ritraggono intenta a festeggiare il compleanno di una persona molto speciale. Con 18,4 milioni di follower Madonna condivide post… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 16 agosto 2022)ha da poco pubblicato su Instagram delle foto che la ritraggono intenta a festeggiare ildi una persona molto speciale. Con 18,4 milioni di followercondivide post… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Antonio_Tajani : Celebriamo l'Assunzione della Madonna. Vi auguro di passare questa festa, religiosa e popolare, in compagnia dei vo… - rtl1025 : Buon compleanno @Madonna ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Madonna - madhuehpa : RT @rtl1025: Buon compleanno @Madonna ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Madonna - 0zen_ : E poi, quello che per me è uno dei pezzi pop più fottutamente morbosi ed erotici e non solo di quel periodo...ed è… - VentagliP : RT @peppe844: #Madonna #16agosto Un sacco di gente ha paura nel dire quello che vuole. Ecco perché non riesce ad ottenerlo ! (Cit )BUON CO… -