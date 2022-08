“Ma che ca** stai facendo”. Michelle Hunziker sorpresa così, la mamma: “Figlia deficiente” (Di martedì 16 agosto 2022) Incredibile comportamento di Michelle Hunziker, che ha pubblicato un video decisamente divertente su TikTok. La reazione della madre è stata immediata, infatti la signora è rimasta molto perplessa da ciò che stava succedendo. La conduttrice svizzera è solita fare molta ironia ed è bravissima a far divertire il pubblico e stavolta ci è riuscita in un modo molto originale. Ha sfruttato alcune parole del genitore per rendersi protagonista di qualcosa che in pochi ritenevano davvero possibile. Michelle Hunziker ha iniziato il suo video su TikTok con fare stanco, infatti ha commentato: “mamma mia che stanchezza, ma come mai secondo te mamma?”. Prima di dirvi cosa è successo in seguito, torniamo un po’ indietro nel tempo. Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, si è parlato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Incredibile comportamento di, che ha pubblicato un video decisamente divertente su TikTok. La reazione della madre è stata immediata, infatti la signora è rimasta molto perplessa da ciò che stava succedendo. La conduttrice svizzera è solita fare molta ironia ed è bravissima a far divertire il pubblico e stavolta ci è riuscita in un modo molto originale. Ha sfruttato alcune parole del genitore per rendersi protagonista di qualcosa che in pochi ritenevano davvero possibile.ha iniziato il suo video su TikTok con fare stanco, infatti ha commentato: “mia che stanchezza, ma come mai secondo te?”. Prima di dirvi cosa è successo in seguito, torniamo un po’ indietro nel tempo. Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, si è parlato ...

PaPaganini : @DavideFiori3 @lauro82786860 @kinggian69 Cos’eri dentro al laboratorio della Nasa che rispondi (alla ca…o) dopo 4 g… - enricotc80 : @Mov5Stelle Siete voi che dovete rimborsarci ca#@ari!!! - Titti14760140 : RT @eleginnytea: @EnricoLetta @matteosalvinimi Il ministro dell’economia che stimava in ca 3 miliardi la somma necessaria per fronteggiare… - abralacabria : @impegno_civico @luigidimaio @RadioMonteCarl1 Caro giggino vedo che sei amatissimo da chi ti segue. Non vai più nel… - eleginnytea : @EnricoLetta @matteosalvinimi Il ministro dell’economia che stimava in ca 3 miliardi la somma necessaria per fronte… -