M5s, oltre 50mila votanti per le Parlamentarie. Approvato il “listino Conte” con l’86,54% dei sì. Il leader pentastellato: «Avanti a testa alta» (Di martedì 16 agosto 2022) Stop al voto online. Si sono chiuse alle 22.00 le Parlamentarie del M5s, iniziate stamattina alle ore 10.00. Durante la giornata, gli iscritti al MoVimento hanno potuto esprimere le loro preferenze sui rappresentanti alla Camera e al Senato per le prossime elezioni del 25 settembre, scegliendoli da una rosa di oltre 2.000 autocandidati. Secondo quanto riferito da fonti del M5s hanno partecipato alla votazione 50.014 persone su un totale di 133.664 aventi diritto: «Il dato più alto di sempre», sottolineano fonti del MoVimento. Durante le Parlamentarie del 2018 il voto durò due giorni (martedì 16 e mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21), per un totale di 39mila votanti. A differenza delle precedenti Parlamentarie, inoltre, i sostenitori del M5s oltre a scegliere i ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Stop al voto online. Si sono chiuse alle 22.00 ledel M5s, iniziate stamattina alle ore 10.00. Durante la giornata, gli iscritti al MoVimento hanno potuto esprimere le loro preferenze sui rappresentanti alla Camera e al Senato per le prossime elezioni del 25 settembre, scegliendoli da una rosa di2.000 autocandidati. Secondo quanto riferito da fonti del M5s hanno partecipato alla votazione 50.014 persone su un totale di 133.664 aventi diritto: «Il dato più alto di sempre», sottolineano fonti del MoVimento. Durante ledel 2018 il voto durò due giorni (martedì 16 e mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21), per un totale di 39mila. A differenza delle precedenti, in, i sostenitori del M5sa scegliere i ...

Mov5Stelle : Fratelli d'Italia, oltre a non riconoscere i meriti al leader del M5S ben ribaditi da @RicRicciardi arrivò a non vo… - lacittanews : Oltre 50mila iscritti hanno votato per le parlamentarie del Movimento 5 stelle. E quasi il 90% dei votanti (86,54%)… - lacittanews : Oltre 50mila iscritti hanno votato per le parlamentarie del Movimento 5 stelle. E quasi il 90% dei votanti (86,54%)… - ConConte22 : @mafumi50 @RobertoRenga Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, voterà M5S per la presenza del magistrato Scarpina… - ConConte22 : @ariannachieli Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, voterà M5S per la presenza del magistrato Scarpinato (oltre… -