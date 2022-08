M5s, al via le Parlamentarie: come funziona il voto che agita i pentastellati (Di martedì 16 agosto 2022) Dalle 10 alle 22 di oggi, 16 agosto, tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno collegarsi alla piattaforma Sky Vote per indicare le proprie preferenze sui candidati alle elezioni del 25 settembre. In queste Parlamentarie si potranno votare coloro che si sono autocandidati nei giorni scorsi e che hanno superato una prima selezione. Le regole sono spiegate sul sito del M5s. «Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze», si legge, e alla fine per ciascuna lista nei collegi plurinominali «nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%». Per la prima volta, gli iscritti si troveranno di fronte tre schede digitali: una con l’elenco degli autocandidati alla Camera, una con quelli al Senato e un’altra con la lista di nominativi proposta dal presidente Giuseppe Conte. Proprio questo elenco è la ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Dalle 10 alle 22 di oggi, 16 agosto, tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno collegarsi alla piattaforma Sky Vote per indicare le proprie preferenze sui candidati alle elezioni del 25 settembre. In questesi potranno votare coloro che si sono autocandidati nei giorni scorsi e che hanno superato una prima selezione. Le regole sono spiegate sul sito del M5s. «Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze», si legge, e alla fine per ciascuna lista nei collegi plurinominali «nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%». Per la prima volta, gli iscritti si troveranno di fronte tre schede digitali: una con l’elenco degli autocandidati alla Camera, una con quelli al Senato e un’altra con la lista di nominativi proposta dal presidente Giuseppe Conte. Proprio questo elenco è la ...

