Lukic-Napoli, idea già sfumata? La posizione del Torino (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli sta seguendo nuovi centrocampisti sul calciomercato. Tanguy Ndombele è il prescelto da Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli per rendere la mediana ancora più forte e ricca di personalità e leadership. Ma sul taccuino del direttore sportivo del Napoli c'è anche Saša Luki? del Torino. Il capitano – designato prima dell'inizio della stagione dopo l'addio di Belotti e Bremer – ha vissuto un momento di altissima tensione con la società, tanto da autoescludersi dalla lista dei convocati per la prima uscita stagionale dei granata contro il Monza. Lukic Napoli (Getty Images)Lukic-Napoli: il Torino trova la soluzione Luki? piace al Napoli ma solo nel caso in cui diventasse un'occasione di mercato.

