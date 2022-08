L’Ue cede al ricatto del Marocco | 500 milioni per bloccare i clandestini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Non solo la Turchia del “sultano” Erdogan, anche ilbatte cassa perdiretti in Europa. Il governo di Rabat riceverà 500di euro dalper controllare le frontiere, dunque per porre un freno all’immigrazione illegale. E’ quanto rivelato da El Pais, secondo cui la Commissione europea aumenterà il suo sostegno almettendo sul piatto un budget storico. Per l’esattezza, riferisce il quotidiano spagnolo, l’iniziativa prevede un pacchetto di aiuti, previsto fino al 2027, che si traduce in un aumento del 50% dei fondi finora stanziati per rafforzare i controlli sull’immigrazione e combattere la tratta di esseri umani.sui, ilcome la Turchia I 500 ...