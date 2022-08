Ludovica Pagani, la FOTO sul letto è da arresto cardiaco: dal micro top fuoriesce il décolleté (Di martedì 16 agosto 2022) Ludovica Pagani ha deliziato gli occhi dei suoi followers pubblicando uno scatto in cui è comodamente seduta sul letto con un micro top striminzito. Ludovica Pagani sta incendiando l’estate italiana con FOTOgrafie spettacolari in cui sta mettendo in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Come prevedibile, la nativa di Bergamo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 16 agosto 2022)ha deliziato gli occhi dei suoi followers pubblicando uno scatto in cui è comodamente seduta sulcon untop striminzito.sta incendiando l’estate italiana congrafie spettacolari in cui sta mettendo in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Come prevedibile, la nativa di Bergamo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

