Luciana Littizzetto | buongiorno olimpionico | uno sprint da “volo” – VIDEO

(Di martedì 16 agosto 2022) Un messaggio di allegria come ben si addice alla bravissima artista.adora l’ironia anche in altri “esseri”.è molto attiva sui social. Le piace mettere in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

chetempochefa : Un anno fa: -@lucianinalitti: “@fabfazio ha vinto il Premio Simpatia a Frabosa Soprana. Così vestito sembravi l’ab… - cribep : RT @chetempochefa: Un anno fa: -@lucianinalitti: “@fabfazio ha vinto il Premio Simpatia a Frabosa Soprana. Così vestito sembravi l’abomine… - viltrio : Quella scena di tre uomini e una gamba quando Luciana Littizzetto chiama Giacomo e gli dice che per il matrimonio h… - Silvanobot : RT @chetempochefa: Un anno fa: -@lucianinalitti: “@fabfazio ha vinto il Premio Simpatia a Frabosa Soprana. Così vestito sembravi l’abomine… - TargatoCN : Frabosa Soprana: a Luciana Littizzetto il secondo 'premio simpatia' -

). Mia nonna ha novant'anni e sta frequentando un tipo di 93. Sono molto felici, non discutono mai, di fatto non ci sentono! (Cathy Ladman). I primi cento anni sono i più ...). La pensione che cosa è se non il permesso ufficiale di arrugginire (Janine Boissard). Gli italiani sono il popolo più longevo al mondo. Vivono così a lungo che potrebbero ...Nel 2021 era stato il suo storico collega Fabio Fazio a ricevere il “Premio simpatia” da La Confraternita della Raschera di Fabrosa, in Piemonte. Nel 2022 tocca a lei, la simpatica e irriverente Lucia ...Lei, Luciana, si rigira il medaglione fra le mani e ci scherza subito: «Pesa quanto il campanaccio di una mucca. La Confraternita della Raschera le ha consegnato il Premio Simpatia 2022, lo stesso ric ...