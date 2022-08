“Lobotka come Iniesta”, prestazione sontuosa dello slovacco: il dato è impressionante (Di martedì 16 agosto 2022) Stanislav Lobotka è stato uno dei migliori in campo nella trasferta del Napoli a Verona. Il centrocampista si è reso protagonista di una prestazione maiuscola che ha permesso al Napoli di imporsi in maniera netta sulla compagine gialloblu. Stanislav Lobotka Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Lobotka c’è stato in ogni istante del match. Nel momento di massima difficoltà, dopo il gol del vantaggio di Kevin Lasagna, lo slovacco non ha perso la calma e ha continuato a dispensare calcio per i compagni. Nel secondo tempo, invece, con il Verona che si allungava alla ricerca del gol del pari, ha recuperato numerosi palloni che hanno permesso al Napoli di partire in contropiede e chiudere definitivamente il match. A coronamento di una prestazione superlativa, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Stanislavè stato uno dei migliori in campo nella trasferta del Napoli a Verona. Il centrocampista si è reso protagonista di unamaiuscola che ha permesso al Napoli di imporsi in maniera netta sulla compagine gialloblu. StanislavNapoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)c’è stato in ogni istante del match. Nel momento di massima difficoltà, dopo il gol del vantaggio di Kevin Lasagna, lonon ha perso la calma e ha continuato a dispensare calcio per i compagni. Nel secondo tempo, invece, con il Verona che si allungava alla ricerca del gol del pari, ha recuperato numerosi palloni che hanno permesso al Napoli di partire in contropiede e chiudere definitivamente il match. A coronamento di unasuperlativa, ...

