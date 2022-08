Lo United punta Cunha in attacco | l’offerta all’Atletico

(Di martedì 16 agosto 2022) Il Manchesterdopo il pessimo inizio di stagione vuole puntellare la rosa e fa un’offertaMadrid per l’attaccante Cuhna Il Manchestervuole risorgere dalle ceneri di questo pessimo inizio stagionale in Premier rinforzando la rosa. Come riporta TMW, infatti, i Red Devils hanno formulato un’offerta di 50 milioniMadrid per assicurarsi Matheus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I bianconeri ad un passo dall'intesa finale con la punta olandese che… - sportli26181512 : 'Lo United punta anche #Ziyech': Secondo il Manchester Evening News, nella lista dei rinforzi last minute dei Red D…

Commenta per primo Secondo The Athletic , il Manchester starebbe pensando a Jamie Vardy come nuova. Il 36enne del Leicester trova poco spazio ma le Foxes non vogliono farlo partire. Commenta per primo Secondo Cope , il Manchester starebbe pensando a Raul De Tomas . L'attaccante dell'Espanyol , ex Real Madrid , costa sui 25 - 30 milioni. "Lo United punta anche Ziyech"