LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani brillano nella qualifica del metro. Alle 14.10 la finale del sincro misto dai 10 metri (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12.25: Appuntamento ora Alle 14.10 con la finale del sincro misto dalla piattaforma con Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu. 13.23: Le altre qualificate per la finale sono le svedesi Nilsson Garip e Gullstrand, l’irlandese Cryan, la tedesca Muller, l’ucraina Arnautova, la francese Gillet e la svizzera Coquoz. 13.22: La principale rivale delle azzurre sarà la svizzera Michelle Heimberg (250.50). Quarta l’olandese Daphne Wils (245.15) e quinta la britannica Yasmin Harper (243.00). 13.20: Una qualifica davvero eccezionale per le due azzurre. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12.25: Appuntamento ora14.10 con ladeldalla piattaforma con Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu. 13.23: Le altrete per lasono le svedesi Nilsson Garip e Gullstrand, l’irlandese Cryan, la tedesca Muller, l’ucraina Arnautova, la francese Gillet e la svizzera Coquoz. 13.22: La principale rivale delle azzurre sarà la svizzera Michelle Heimberg (250.50). Quarta l’olandese Daphne Wils (245.15) e quinta la britannica Yasmin Harper (243.00). 13.20: Unadavvero eccezionale per le due azzurre. ...

7princ_8 : Fotocopia di ieri pomeriggio! Sito LEN impallato e altri siti tutti su Monaco! È mai possibile che devo usare il VP… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani per sbancare dal metro. Occhio a Di Maria-Timbretti dalla piat… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA! Storico trionfo nel Team Event - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia punta alla prima medaglia nel Team Event -