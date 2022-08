LIVE Italia-Francia basket, amichevole in DIRETTA: gli azzurri cercano la rivincita contro Gobert e Fournier (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno a tutti, cari amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, sfida amichevole di basket! Si gioca a campi invertiti rispetto al confronto di pochi giorni fa dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove i francesi sono riusciti a prevalere dopo un tempo supplementare per 77-78 (69-69 dopo i 40’ regolamentari). All’Italia non sono bastati i 24 punti di uno scatenato Simone Fontecchio ed i 13 di un Danilo Gallinari in gran spolvero per provare a sconfiggere i transalpini. Il CT Pozzecco ha comunque applaudito i suoi ragazzi per la prestazione fornita di fronte ai seimila spettatori del palazzetto alle porte di Bologna. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno a tutti, cari amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, sfidadi! Si gioca a campi invertiti rispetto al confronto di pochi giorni fa dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove i francesi sono riusciti a prevalere dopo un tempo supplementare per 77-78 (69-69 dopo i 40’ regolamentari). All’non sono bastati i 24 punti di uno scatenato Simone Fontecchio ed i 13 di un Danilo Gallinari in gran spolvero per provare a sconfiggere i transalpini. Il CT Pozzecco ha comunque applaudito i suoi ragazzi per la prestazione fornita di fronte ai seimila spettatori del palazzetto alle porte di Bologna. ...

