LIVE Italia-Francia 46-62 basket, amichevole in DIRETTA: francesi in gestione anche nel terzo quarto, Gallinari prova a trascinare gli Azzurri (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-70 Fournier mette a posto i piedi e spara dall’arco, +19 Francia che ora è davvero in fuga. 51-67 1/2 per Alessandro Pajola ai liberi. 50-67 Tripla di Thomas Heurtel, che sale a 13 punti segnati: aggiornato a +17 il massimo vantaggio per i ragazzi del CT Collet! 50-64 Ancora a segno Gallinari, -14 Italia! 48-64 2/2 per Luwawu-Cabarrot dalla lunetta, ancora +16 per i padroni di casa. 48-62 Gallinari da due, che sfiora la doppia cifra con 9 punti! 46-62 Yabusele con il lay-up, la Francia aggiorna il massimo vantaggio a +16! Coach Pozzecco chiama time-out per provare a scuotere i suoi ragazzi. L’Italia deve stare attenta anche ai falli: Melli e Mannion, infatti, sono già ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-70 Fournier mette a posto i piedi e spara dall’arco, +19che ora è davvero in fuga. 51-67 1/2 per Alessandro Pajola ai liberi. 50-67 Tripla di Thomas Heurtel, che sale a 13 punti segnati: aggiornato a +17 il massimo vantaggio per i ragazzi del CT Collet! 50-64 Ancora a segno, -14! 48-64 2/2 per Luwawu-Cabarrot dalla lunetta, ancora +16 per i padroni di casa. 48-62da due, che sfiora la doppia cifra con 9 punti! 46-62 Yabusele con il lay-up, laaggiorna il massimo vantaggio a +16! Coach Pozzecco chiama time-out perre a scuotere i suoi ragazzi. L’deve stare attentaai falli: Melli e Mannion, infatti, sono già ...

