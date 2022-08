LIVE Italia-Francia 40-51 basket, amichevole in DIRETTA: padroni di casa sempre in controllo, gli Azzurri ci devono credere nel secondo tempo (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 Top scorer per gli Azzurri è Nicolò Melli con 10 punti, insieme agli 8 di Tommaso Baldasso. Per i transalpini, invece, 10 punti di Thomas Heurtel e 8 di Rudy Gobert. Italia molto precisa a cronometro fermo (8/9 e 88%), mentre i Bleus tirano meglio da due (60%) e da tre (77%). La bomba del pescarese ex Baskonia sigla il 40-51 con cui la Francia va al riposo lungo di metà partita. Gianmarco Pozzecco non sembra essere molto contento di quanto fornito fin qui dai suoi ragazzi: il CT friulano ci parlerà sicuramente su negli spogliatoi, serve una reazione! 40-51 FONTECCHIOOOO!! SULLA SIRENAAAAAA 37-51 Tripla di Fournier! 37-48 2/2 per Heurtel ai liberi, Francia ancora a +11! 37-46 Bomba di Yabusele sulla difesa poco efficace di Gallinari, +9 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:30 Top scorer per gliè Nicolò Melli con 10 punti, insieme agli 8 di Tommaso Baldasso. Per i transalpini, invece, 10 punti di Thomas Heurtel e 8 di Rudy Gobert.molto precisa a cronometro fermo (8/9 e 88%), mentre i Bleus tirano meglio da due (60%) e da tre (77%). La bomba del pescarese ex Baskonia sigla il 40-51 con cui lava al riposo lungo di metà partita. Gianmarco Pozzecco non sembra essere molto contento di quanto fornito fin qui dai suoi ragazzi: il CT friulano ci parlerà sicuramente su negli spogliatoi, serve una reazione! 40-51 FONTECCHIOOOO!! SULLA SIRENAAAAAA 37-51 Tripla di Fournier! 37-48 2/2 per Heurtel ai liberi,ancora a +11! 37-46 Bomba di Yabusele sulla difesa poco efficace di Gallinari, +9 ...

