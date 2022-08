LIVE Italia-Francia 24-38 basket, amichevole in DIRETTA: i transalpini tentano una fuga, Pozzecco prova a scuotere i suoi ragazzi (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-38 Tripla di Luwawu-Cabarrot dall’angolo, la Francia prova a scappare! 24-35 Il centro dei Minnesota Timberwolves va ancora a segno in penetrazione, contro-break di 4-0 della Francia che ritorna a +11! 24-33 Schiacciata perfetta di Gobert! Vincent Collet capisce il momento e chiama il time-out per parlare con i suoi provando a fermare questa piccola emorragia. 24-31 TOMMASOOO BALDASSOOO!! ALTRA BOMBA PER L’Italia, PARZIALE DI 6-0 E -7! 21-31 ACHILLEEE POLONARAAA! TRIPLAAAAA 18-31 1/2 per il numero 11 dei padroni di casa, che toccano il +13 dopo 2’30” dall’inizio del secondo quarto. 18-30 Maledon la spara dall’arco, Francia ancora a +12! 18-27 Biligha va a bersaglio, l’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-38 Tripla di Luwawu-Cabarrot dall’angolo, laa scappare! 24-35 Il centro dei Minnesota Timberwolves va ancora a segno in penetrazione, contro-break di 4-0 dellache ritorna a +11! 24-33 Schiacciata perfetta di Gobert! Vincent Collet capisce il momento e chiama il time-out per parlare con indo a fermare questa piccola emorragia. 24-31 TOMMASOOO BALDASSOOO!! ALTRA BOMBA PER L’, PARZIALE DI 6-0 E -7! 21-31 ACHILLEEE POLONARAAA! TRIPLAAAAA 18-31 1/2 per il numero 11 dei padroni di casa, che toccano il +13 dopo 2’30” dall’inizio del secondo quarto. 18-30 Maledon la spara dall’arco,ancora a +12! 18-27 Biligha va a bersaglio, l’...

