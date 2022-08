LIVE Italia-Francia 14-25 basket, amichevole in DIRETTA: padroni di casa a +11 alla prima sirena, serve una reazione degli Azzurri (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-31 ACHILLEEE POLONARAAA! TRIPLAAAAA 18-31 1/2 per il numero 11 dei padroni di casa, che toccano il +13 dopo 2’30” dall’inizio del secondo quarto. 18-30 Maledon la spara dall’arco, Francia ancora a +12! 18-27 Biligha va a bersaglio, l’Italia rimane sotto la doppia cifra di svantaggio! 16-27 Okobo pesca Poirier che si alza e schiaccia, pronta replica dei padroni di casa! 16-25 Polonara segna “di rapina”, ottimo avvio degli Azzurri! Inizia il secondo quarto, avanti Italia! La preghiera di Poirier non va a segno: termina così il primo quarto sul 14-25 in favore della Francia. 14-25 2/2 per Okobo, che sale a quota 6 punti. 14-23 Simone Fontecchio ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-31 ACHILLEEE POLONARAAA! TRIPLAAAAA 18-31 1/2 per il numero 11 deidi, che toccano il +13 dopo 2’30” dall’inizio del secondo quarto. 18-30 Maledon la spara dall’arco,ancora a +12! 18-27 Biligha va a bersaglio, l’rimane sotto la doppia cifra di svantaggio! 16-27 Okobo pesca Poirier che si alza e schiaccia, pronta replica deidi! 16-25 Polonara segna “di rapina”, ottimo avvio! Inizia il secondo quarto, avanti! La preghiera di Poirier non va a segno: termina così il primo quarto sul 14-25 in favore della. 14-25 2/2 per Okobo, che sale a quota 6 punti. 14-23 Simone Fontecchio ...

