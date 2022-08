LIVE – Francia-Italia 94-63, amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 16 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Francia-Italia, match valido come amichevole di basket. Prosegue il lavoro della selezione del ct Pozzecco verso le prossime sfide ufficiali, con questa nuova sfida contro i forti transalpini: gli azzurri hanno perso di misura all’overtime nella partita giocata a Bologna, e ora ci si sposta all’Arena Sud di Montpellier per la rivincita. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 16 agosto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO ITALbasket ESTATE 2022 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Francia-Italia 94-63 2.00- Gioco ora piuttosto spezzettato e poche azioni ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Latestuale di, match valido comedi. Prosegue il lavoro della selezione del ct Pozzecco verso le prossime sfide ufficiali, con questa nuova sfida contro i forti transalpini: gli azzurri hanno perso di misura all’overtime nella partita giocata a Bologna, e ora ci si sposta all’Arena Sud di Montpellier per la rivincita. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 16 agosto, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO ITALESTATE 2022 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F594-63 2.00- Gioco ora piuttosto spezzettato e poche azioni ...

zazoomblog : LIVE Italia-Francia 46-62 basket amichevole in DIRETTA: francesi in gestione anche nel terzo quarto Gallinari prova… - zazoomblog : LIVE – Francia-Italia 41-33 amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA - #Francia-Italia #41-33 #amichevole - zazoomblog : LIVE – Francia-Italia 41-33 amichevole basket RISULTATO IN DIRETTA - #Francia-Italia #41-33 #amichevole - News24_it : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | L'ente ucraino per l'energia atomica Energoatom denuncia un... - Corrie… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 14-25 basket amichevole in DIRETTA: padroni di casa a +11 alla prima sirena serve una reazione… -