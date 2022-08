LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini in pista per la Madison dopo l’oro al femminile di Barbieri e Zanardi (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.33 Il primo sprint se lo aggiudicano i tedeschi, davanti a Repubblica Ceca e Paesi Bassi. 18.31 CI SIAMO! PARTITA LA Madison, ULTIMA GARA DEGLI Europei! FORZA ELIA, FORZA MICHELE! 18.28 250 infiniti giri, 50 km tra gli atleti e le medaglie. Uno sprint ogni 10 giri con 5, 3, 2 ed 1 punto in palio. Guadagnare un giro vale 20 punti mentre l’ultimo sprint darà punti doppi. 18.25 Tante coppie forti nella Madison, tante coppie che punteranno alle medaglie. Attenzione agli orange Yoeri Havik e Jan Willem Van Schip, così come ai belgi Fabio Van den Bossche e Robbe Ghys. Tra i più pericolosi in assoluto i transalpini Donavan Grondin e Thomas Boudat e i tedeschi Roger Kluge e Theo Reinhardt. Non possiamo eslcudere dalla lotta anche i danesi, fgli spagnoli ed i portoghesi. 18.20 Ci siamo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Il primo sprint se lo aggiudicano i tedeschi, davanti a Repubblica Ceca e Paesi Bassi. 18.31 CI SIAMO! PARTITA LA, ULTIMA GARA DEGLI! FORZA ELIA, FORZA MICHELE! 18.28 250 infiniti giri, 50 km tra gli atleti e le medaglie. Uno sprint ogni 10 giri con 5, 3, 2 ed 1 punto in palio. Guadagnare un giro vale 20 punti mentre l’ultimo sprint darà punti doppi. 18.25 Tante coppie forti nella, tante coppie che punteranno alle medaglie. Attenzione agli orange Yoeri Havik e Jan Willem Van Schip, così come ai belgi Fabio Van den Bossche e Robbe Ghys. Tra i più pericolosi in assoluto i transalpini Donavan Grondin e Thomas Boudat e i tedeschi Roger Kluge e Theo Reinhardt. Non possiamo eslcudere dalla lotta anche i danesi, fgli spagnoli ed i portoghesi. 18.20 Ci siamo ...

