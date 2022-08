LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini in difficoltà nella Madison, ultima gara degli Europei (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.15 Attacco della Francia che prova a sorprendere i tedeschi! 19.13 A 5 sprint dal termine questa è la classifica: Germania – 83 Francia – 68 Belgio – 51 Spagna – 39 Portogallo – 38 Paesi Bassi – 23Italia – 7 19.12 Tre punti portati a casa dagli azzurri che non riescono però a dare continuità all’attacco. 19.09 Kluge continua a fare la differenza per i padroni di casa. Cresce il loro vantaggio sui transalpini. 19.08 Viviani e Scartezzini fuori dalla corsa per ora. Le altre coppie hanno mostrato un LIVEllo molto più alto sinora. 19.05 Questa la classifica quando mancano 9 sprint: Germania – 71 Francia – 56 Belgio – 46 Portogallo – 36 Spagna – 32 Paesi Bassi – 23Italia – 4 19.04 Anche la Spagna prende 20 punti, ci riprova il Portogallo. Gli azzurri sono in grande ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 Attacco della Francia che prova a sorprendere i tedeschi! 19.13 A 5 sprint dal termine questa è la classifica: Germania – 83 Francia – 68 Belgio – 51 Spagna – 39 Portogallo – 38 Paesi Bassi – 23Italia – 7 19.12 Tre punti portati a casa dagli azzurri che non riescono però a dare continuità all’attacco. 19.09 Kluge continua a fare la differenza per i padroni di casa. Cresce il loro vantaggio sui transalpini. 19.08fuori dalla corsa per ora. Le altre coppie hanno mostrato unllo molto più alto sinora. 19.05 Questa la classifica quando mancano 9 sprint: Germania – 71 Francia – 56 Belgio – 46 Portogallo – 36 Spagna – 32 Paesi Bassi – 23Italia – 4 19.04 Anche la Spagna prende 20 punti, ci riprova il Portogallo. Gli azzurri sono in grande ...

