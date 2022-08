LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si riparte con Daniele Napolitano nel Keirin, attesa per le Madison (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.23 Se nel Keirin femminile le atlete azzurre non sono riuscite a passare il turno, al maschile ci ha pensato Daniele Napolitano a portare l’Italia in semifinale. Scenderanno poi in pista Rachele Barbieri e Silvia Zanardi nella Madison femminile, prima del gran finale con Elia Viviani e Michele Scartezzini al maschile! 16.20 Il programma prevede prima le semifinali del Keirin, per poi passare alla Madison femminile. Tanta Italia ancora in questo pomeriggio, ancora possibilità di aumentare il bottino di medaglie. 16.18 Amiche ed amici di OA Sport, ben ritrovati! Si riparte con la DIRETTA LIVE dell’ultimo giorno di gare dei Campionati Europei di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Se nelfemminile le atlete azzurre non sono riuscite a passare il turno, al maschile ci ha pensatoa portare l’Italia in semifinale. Scenderanno poi inRachele Barbieri e Silvia Zanardi nellafemminile, prima del gran finale con Elia Viviani e Michele Scartezzini al maschile! 16.20 Il programma prevede prima le semifinali del, per poi passare allafemminile. Tanta Italia ancora in questo pomeriggio, ancora possibilità di aumentare il bottino di medaglie. 16.18 Amiche ed amici di OA Sport, ben ritrovati! Sicon ladell’ultimo giorno di gare dei Campionatidi ...

