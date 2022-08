LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Barbieri e Zanardi in zona medaglie nella Madison, Napolitano si ferma in semifinale nel Keirin (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.21 Sbagliati i tempi qui per le azzurre che si vedono recuperare dalla Polonia. Per ora rimaniamo in zona medaglie, al terzo posto. 17.20 Giro acquisito per le britanniche che salgono in testa con 31 punti! 17.20 Per ora non sono riuscite a chiudere il giro le britanniche, ma guadagnano ancora punti allo sprint. L’Italia passa seconda e prende 3 preziosi punti. 17.18 Con le britanniche ancora in caccia questa è la classifica: Francia – 26Italia – 19 Polonia – 16 Danimarca – 12 Gran Bretagna – 6 17.16 Come non detto. Ci prova la Gran Bretagna che salirebbe al secondo posto guadagnando 20 punti! 17.15 Altri punti per l’Italia che si piazzano alle spalle della Francia in questo sprint. Per ora nessuna coppia ha realmente provato ad andare in caccia. 17.13 Ancora la Danimarca a segno in uno sprint ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21 Sbagliati i tempi qui per le azzurre che si vedono recuperare dalla Polonia. Per ora rimaniamo in, al terzo posto. 17.20 Giro acquisito per le britanniche che salgono in testa con 31 punti! 17.20 Per ora non sono riuscite a chiudere il giro le britanniche, ma guadagnano ancora punti allo sprint. L’Italia passa seconda e prende 3 preziosi punti. 17.18 Con le britanniche ancora in caccia questa è la classifica: Francia – 26Italia – 19 Polonia – 16 Danimarca – 12 Gran Bretagna – 6 17.16 Come non detto. Ci prova la Gran Bretagna che salirebbe al secondo posto guadagnando 20 punti! 17.15 Altri punti per l’Italia che si piazzano alle spalle della Francia in questo sprint. Per ora nessuna coppia ha realmente provato ad andare in caccia. 17.13 Ancora la Danimarca a segno in uno sprint ...

