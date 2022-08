LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Barbieri e Zanardi da favola, è oro azzurro nella Madison! (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.41 Che spettacolo Zanardi e Barbieri, è stato fondamentale nel finale tirare il gruppo per non far rientrare le danesi, prima di lanciare l’attacco decisivo per allontanare le francesi. APOTEOSI AZZURRA! 17.39 Medaglia numero 11 per una splendida spedizione azzurra! 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi! 17.37 Secondo oro in due giorni per una meravigliosa Rachele Barbieri! Terza medaglia per lei così come per Silvia Zanardi! 17.35 Ecco la dolcissima classifica finale: ITALIA – 41 FRANCIA – 40 DANIMARCA – 38 GRAN BRETAGNA – 36 POLONIA – 29 17.34 CHE SPETTACOLO LE AZZURRE! HANNO LASCIATO SFOGARE LE FRANCESI nella PRIMA FASE PER POI ANDARE AD ACCUMULARE PUNTI SU PUNTI DA METÀ GARA IN POI! 17.33 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! SILVIA Zanardi ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Che spettacolo, è stato fondamentale nel finale tirare il gruppo per non far rientrare le danesi, prima di lanciare l’attacco decisivo per allontanare le francesi. APOTEOSI AZZURRA! 17.39 Medaglia numero 11 per una splendida spedizione azzurra! 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi! 17.37 Secondo oro in due giorni per una meravigliosa Rachele! Terza medaglia per lei così come per Silvia! 17.35 Ecco la dolcissima classifica finale: ITALIA – 41 FRANCIA – 40 DANIMARCA – 38 GRAN BRETAGNA – 36 POLONIA – 29 17.34 CHE SPETTACOLO LE AZZURRE! HANNO LASCIATO SFOGARE LE FRANCESIPRIMA FASE PER POI ANDARE AD ACCUMULARE PUNTI SU PUNTI DA METÀ GARA IN POI! 17.33 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! SILVIA...

