LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tamberi e Fassinotti in finale nell'alto, Dester quinto dopo il giavellotto (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 19.48 63.53 per Samuelsson: lo svedese piazza il miglior risultato stagionale, ma rimane tredicesimo in classifica. 19.45 Secondo turno di lanci nel giavellotto del decathlon: finora nessuno si è migliorato. 19.42 Questa la classifica del decathlon dopo il primo turno di lanci del secondo gruppo: 1 1133 SUI EHAMMER Simon 7842 2 728 EST ÕIGLANE Janek 7625 3 875 GER KAUL Niklas 7586 4 731 EST UIBO Maicel 75675 963 ITA Dester Dario 7548 6 876 GER KAZMIREK Kai 7496 19.40 70.98! Che lancio per Kaul! Il tedesco vola in terza posizione davanti a Uibo. Dester ora è quinto. 19.39 67.17 per Oiglane: l'estone passa davanti a Dester

