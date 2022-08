LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: pazzesco Giupponi, si gioca il bronzo nella 35 km! Bene Iapichino e Cavalli (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 10:51 Momento importante della giornata azzurra. Per Dario Dester l’ostico lancio del disco. L’azzurro dovrà superarsi per limitare i danni in una delle prove che meno gli si addicono. 10:49 E’ raggiante Larissa Iapichino, che trova la qualificazione alla finale del salto in lungo femminile grazie al 6.63 saltato al primo ed unico tentativo di giornata. 10:46 4 km al traguardo della 35 km di marcia maschile. Nessun problema per Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo continua il suo assolo con 2’25” sul tedesco Linke. Terzo Matteo Giupponi a 3’11”, con quasi un minuto di margine sull’iberico Bermudez! 10:44 Crollo verticale di Bermudez! In un km Matteo Giupponi guadagna altri 20 secondi sull’iberico fortificando la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semifinale e della finale di Jacobs 10:51 Momento importante della giornata azzurra. Per Dario Dester l’ostico lancio del disco. L’azzurro dovrà superarsi per limitare i danni in una delle prove che meno gli si addicono. 10:49 E’ raggiante Larissa, che trova la qualificazione alla finale del salto in lungo femminile grazie al 6.63 saltato al primo ed unico tentativo di giornata. 10:46 4 km al traguardo della 35 km di marcia maschile. Nessun problema per Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo continua il suo assolo con 2’25” sul tedesco Linke. Terzo Matteoa 3’11”, con quasi un minuto di margine sull’iberico Bermudez! 10:44 Crollo verticale di Bermudez! In un km Matteoguadagna altri 20 secondi sull’iberico fortificando la ...

