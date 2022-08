LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: ottimo primo salto di Larissa Iapichino. Giupponi in lotta per il bronzo nella 35 km di marcia (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 10:13 E’ il momento delle qualificazioni dei 1500 metri femminili. Prima heat in cui figurano Federica Del Buono e Ludovica Cavalli. Avanzano in finale le prime quattro ed i quattro migliori tempi di ripescaggio. 10:09 Dopo la prima serie di salti in pedana B guida Larissa Iapichino con 6.63. Vedremo se l’azzurra continuerà a saltare oppure preferirà una tattica in stile Andrea Dallavalle. 10:05 21 km ultimati dei 35 per completare la prova della marcia maschile. Matteo Giupponi è sempre nel quartetto che si gioca la terza posizione dietro Karlstrom e Miguel Angel Lopez. Al femminile si è formato un terzetto di battistrada composto da Madarasz, Gonzalez e Ntrismpioti. 10.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semifinale e della finale di Jacobs 10:13 E’ il momento delle qualificazioni dei 1500 metri femminili. Prima heat in cui figurano Federica Del Buono e Ludovica Cavalli. Avanzano in finale le prime quattro ed i quattro migliori tempi di ripescaggio. 10:09 Dopo la prima serie di salti in pedana B guidacon 6.63. Vedremo se l’azzurra continuerà a saltare oppure preferirà una tattica in stile Andrea Dallavalle. 10:05 21 km ultimati dei 35 per completare la prova dellamaschile. Matteoè sempre nel quartetto che si gioca la terza posizione dietro Karlstrom e Miguel Angel Lopez. Al femminile si è formato un terzetto di battistrada composto da Madarasz, Gonzalez e Ntrismpioti. 10.00 ...

