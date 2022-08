LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs convince e passa in finale insieme ad Ali! Si qualifica anche Dosso (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE Marcell Jacobs: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 21.03 Lo svedese Montler è terzo nel lungo con 7.95, 8.06 per Fincham-Dukes con 8.06, sua miglior prestazione stagionale. 21.00 Ultima posizione con 11.56 per Irene Siragusa nella sua semifinale. 20.58 ZAYNAB Dosso IN finale!!! Ripescata l’azzurra! Dall’ultima semifinale si qualificano Kambundji con 11.05 e Swoboda con 11.22. 20.56 Tentoglou vola in testa alla finale del lungo maschile con 8.23. Gran salto del fuoriclasse greco. 20.52 Ultima semifinale dei 100 metri femminili: in corsia 1 c’è Irene Siragusa. In partenza anche Nelson (Gbr), Bestué (Spa), ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTE: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 21.03 Lo svedese Montler è terzo nel lungo con 7.95, 8.06 per Fincham-Dukes con 8.06, sua miglior prestazione stagionale. 21.00 Ultima posizione con 11.56 per Irene Siragusa nella sua semi. 20.58 ZAYNABIN!!! Ripescata l’azzurra! Dall’ultima semisino Kambundji con 11.05 e Swoboda con 11.22. 20.56 Tentoglou vola in testa alladel lungo maschile con 8.23. Gran salto del fuoriclasse greco. 20.52 Ultima semidei 100 metri femminili: in corsia 1 c’è Irene Siragusa. In partenzaNelson (Gbr), Bestué (Spa), ...

