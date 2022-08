LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ludovica Cavalli avanza nei 1500. Buon primo salto di Larissa Iapichino, fasi finali della marcia (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 10:29 Tocca a Gaia Sabbatini nella seconda batteria dei 1500 metri donne. Approdano in finale le prime quattro ed i migliori quattro tempi di ripescaggio. 10:28 Torniamo alla marcia. Purtroppo Matteo Giupponi si stacca leggermente da Manuel Bermudez. Lo spagnolo, terzo dopo 26 km, vanta 8 secondi di margine sull’azzurro. Saldamente al comando Miguel Angel Lopez (ESP), con oltre due minuti sul tedesco Linke. 10:24 Passiamo brevemente al decathlon. E’ in corso la prova di lancio del disco (gruppo A). Lo svizzero Ehammer, leader della classifica, ha concluso in ultima posizione lanciando a 34.92 proprio con l’ultimo tentativo. Per l’estone Oiglane, inseguitore di Dester, 705 punti ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orariosemifinale efinale di Jacobs 10:29 Tocca a Gaia Sabbatini nella seconda batteria deimetri donne. Approdano in finale le prime quattro ed i migliori quattro tempi di ripescaggio. 10:28 Torniamo alla. Purtroppo Matteo Giupponi si stacca leggermente da Manuel Bermudez. Lo spagnolo, terzo dopo 26 km, vanta 8 secondi di margine sull’azzurro. Saldamente al comando Miguel Angel Lopez (ESP), con oltre due minuti sul tedesco Linke. 10:24 Passiamo brevemente al decathlon. E’ in corso la prova di lancio del disco (gruppo A). Lo svizzero Ehammer, leaderclassifica, ha concluso in ultima posizione lanciando a 34.92 proprio con l’ultimo tentativo. Per l’estone Oiglane, inseguitore di Dester, 705 punti ...

