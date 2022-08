LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dario Dester fortifica la seconda posizione nel decathlon. Azzurri della marcia in lotta per il terzo posto (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 9:42 seconda batteria dei 110 h maschili che sta per cominciare. In pista Lorenzo Ndele Simonelli. L’azzurro se la vedrà con King (GBR), Trgovcevic (SRB), Obasuyi (BEL), Kuusiniemi (FIN), De OLIVEira (POR), Szeles (HUN), Gaio (SUI). 9:40 Il programma della pista prosegue con le batterie dei 110 h maschili. Appena conclusa la prima con il passaggio in semifinale di Larrinaga (POR), primo in 13.76, Bengtsson (SWE), Szymanski (POL), e Smet (NED). 9:37 Aggiornamenti dalla 35 km di marcia. Dopo 14 km della prova maschile guida Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo è in fuga con 42 secondi di margine sullo svedese Karlstrom. Ad 1’48” gli inseguitori, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orariosemifinale efinale di Jacobs 9:42batteria dei 110 h maschili che sta per cominciare. In pista Lorenzo Ndele Simonelli. L’azzurro se la vedrà con King (GBR), Trgovcevic (SRB), Obasuyi (BEL), Kuusiniemi (FIN), De Oira (POR), Szeles (HUN), Gaio (SUI). 9:40 Il programmapista prosegue con le batterie dei 110 h maschili. Appena conclusa la prima con il passaggio in semifinale di Larrinaga (POR), primo in 13.76, Bengtsson (SWE), Szymanski (POL), e Smet (NED). 9:37 Aggiornamenti dalla 35 km di. Dopo 14 kmprova maschile guida Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo è in fuga con 42 secondi di margine sullo svedese Karlstrom. Ad 1’48” gli inseguitori, ...

