LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Giupponi nella marcia, tutti i siepisti in finale (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 12.23 Primato personale per Simon Ehammer! 5.20 al secondo tentativo nell’asta del decathlon: l’elvetico non ferma la sua corsa. 12.21 Si conclude il riscaldamento delle atlete del lancio del martello: può cominciare la gara. 12.18 Thiery e Uibo salgono a 5.20: comincia ad essere notevole la quota nell’asta del decathlon. 12.15 Sta per cominciare la qualificazione del gruppo A del lancio del martello: c’è Sara Fantini che parte con credenziali in questo Europeo. 12.12 Nell’asta del decathlon si ergono a 5.10 Ehammer, Uibo e Oiglane. Due errori per Kazmirek e Nilsson. 12.10 Dalla seconda semifinale si qualificano Abdelwahed (Ita), Boutera (Nor), Norman (Gbr), Arce (Spa) e Raitanen (Fin). Ripescati Ala Zoghlami ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semie delladi Jacobs 12.23 Primato personale per Simon Ehammer! 5.20 al secondo tentativo nell’asta del decathlon: l’elvetico non ferma la sua corsa. 12.21 Si conclude il riscaldamento delle atlete del lancio del martello: può cominciare la gara. 12.18 Thiery e Uibo salgono a 5.20: comincia ad essere notevole la quota nell’asta del decathlon. 12.15 Sta per cominciare la qualificazione del gruppo A del lancio del martello: c’è Sara Fantini che parte con credenziali in questo Europeo. 12.12 Nell’asta del decathlon si ergono a 5.10 Ehammer, Uibo e Oiglane. Due errori per Kazmirek e Nilsson. 12.10 Dalla seconda semisi qualificano Abdelwahed (Ita), Boutera (Nor), Norman (Gbr), Arce (Spa) e Raitanen (Fin). Ripescati Ala Zoghlami ...

