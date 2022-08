LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Giupponi nella marcia, Osama Zoghlani, Sabbatini e Iapichino in finale! (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 11.59 Seconda semifinale dei 3000 siepi: per gli azzurri c’è Abelwahed. 11.57 Ehammer vola a cinque metri! Lo svizzero consolida la sua leadership nel decathlon. 11.55 L’estone Marcel Uibo è il primo a spingersi a quota 5.00 nell’asta del decathlon. 11.53 Già qualificati per la finale Osama Zoghlani (Ita), Bebendorf (Ger), Karbo (Nor), Gilavert (Fra) e Ruiz (Spa). 11.51 Vince Osama Zoghlani e si qualifica per la finale! E’ sesto Ala Zoghlani che dovrà attendere un ripescaggio. 11.50 Ultimo giro: il tedesco Bebendorf prova a portarsi all’inseguimento di Osama Zoghlani. 11.49 Progressione di Osama ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semifinale e della finale di Jacobs 11.59 Seconda semifinale dei 3000 siepi: per gli azzurri c’è Abelwahed. 11.57 Ehammer vola a cinque metri! Lo svizzero consolida la sua leadership nel decathlon. 11.55 L’estone Marcel Uibo è il primo a spingersi a quota 5.00 nell’asta del decathlon. 11.53 Già qualificati per la finale(Ita), Bebendorf (Ger), Karbo (Nor), Gilavert (Fra) e Ruiz (Spa). 11.51 Vincee si qualifica per laE’ sesto Alache dovrà attendere un ripescaggio. 11.50 Ultimo giro: il tedesco Bebendorf prova a portarsi all’inseguimento di. 11.49 Progressione di...

