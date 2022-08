LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Giupponi nella marcia, Fantini e i siepisti in finale (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 12.39 SARA Fantini!!!! 73.40!!!! Già centrata la misura di qualificazione: la 24enne di Fidenza è in finale al primo lancio. 12.38 46.47 il tempo fatto registrare da Edoardo Scotti. 12.37 45.37 per Jordier, record personale. 45.45 per il britannico Haydock-Wilson. Si stira Kevin Borlée che deve fermarsi a metà gara. 12.36 Ultima posizione di Edoardo Scotti che non riesce a centrare il pass per la finale. Jordier vince la batteria. 12.34 Comincia la seconda semifinale! 12.32 Seconda semifinale dei 400 metri maschili: c’è al via il nostro Edoardo Scotti in corsia 2. Da corsia 1: Canal (Spa), Scotti (Ita), Zalewski (Pol), Jordier (Fra), ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semie delladi Jacobs 12.39 SARA!!!! 73.40!!!! Già centrata la misura di qualificazione: la 24enne di Fidenza è inal primo lancio. 12.38 46.47 il tempo fatto registrare da Edoardo Scotti. 12.37 45.37 per Jordier, record personale. 45.45 per il britannico Haydock-Wilson. Si stira Kevin Borlée che deve fermarsi a metà gara. 12.36 Ultima posizione di Edoardo Scotti che non riesce a centrare il pass per la. Jordier vince la batteria. 12.34 Comincia la seconda semi! 12.32 Seconda semidei 400 metri maschili: c’è al via il nostro Edoardo Scotti in corsia 2. Da corsia 1: Canal (Spa), Scotti (Ita), Zalewski (Pol), Jordier (Fra), ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: pazzesco Giupponi si gioca il bronzo nella 35 km! Bene Iapichino e Cavalli -… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ludovica Cavalli avanza nei 1500 - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: azzurri già staccati nella 35 km di marcia. Tocca a Dario Dester nel decathl… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: 35 km marcia maschile e femminile in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #20… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: semifinali e finale 100m con Jacobs in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #… -