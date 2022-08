LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri già staccati nella 35 km di marcia. Tocca a Dario Dester nel decathlon (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 9:13 Seconda heat dei 110 h del decathlon. In partenza Nilsson (SWE), Skotheim (NOR), Kazmirek (GER), Uibo (EST), Taam (NED), Pittomvils (BEL). Ricordiamo che Skotheim è uno dei rivali di Dario Derter per il podio. 9:11 Torniamo alla marcia. Dopo 8 km Miguel Angel Lopez lancia l’attacco. L’iberico è in fuga con 7 secondi sullo svedese Karlstrom. Giupponi ed Antonelli fanno parte del gruppetto che al momento lotta per la terza posizione. Al femminile dopo 7 km guida sempre l’ungherese Madarasz. Azzurre che pagano 42 secondi . 9:09 Terminata la prima heat dei 110 h del decathlon. Vince Adam Helcelet (CZE) con il crono di 14.36. Cinque atleti su 6 hanno trovato il personale stagionale tranne il ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semifinale e della finale di Jacobs 9:13 Seconda heat dei 110 h del. In partenza Nilsson (SWE), Skotheim (NOR), Kazmirek (GER), Uibo (EST), Taam (NED), Pittomvils (BEL). Ricordiamo che Skotheim è uno dei rivali diDerter per il podio. 9:11 Torniamo alla. Dopo 8 km Miguel Angel Lopez lancia l’attacco. L’iberico è in fuga con 7 secondi sullo svedese Karlstrom. Giupponi ed Antonelli fanno parte del gruppetto che al momento lotta per la terza posizione. Al femminile dopo 7 km guida sempre l’ungherese Madarasz. Azzurre che pagano 42 secondi . 9:09 Terminata la prima heat dei 110 h del. Vince Adam Helcelet (CZE) con il crono di 14.36. Cinque atleti su 6 hanno trovato il personale stagionale tranne il ...

