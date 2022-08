LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: 2.21 per Tamberi al secondo tentativo, Dester provvisoriamente secondo dopo il giavellotto (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 19.30 L’asticella sale a 2.25 nel salto in alto: entrano nel vivo le qualificazioni. 19.26 Con grande naturalezza l’ucraino Protsenko salta 2.21 al secondo tentativo. 19.22 VA ALTO Tamberi!! BEL SALTO!!! Passa i 2.21: molto meglio nella tecnica anche se la rincorsa non è stata impeccabile. 19.20 Fioccano adesso gli errori a 2.21. Fra poco il secondo tentativo per Jimbo Tamberi. 19.18 Anche Carmoy, Wagner e Ivanov passano i 2.21. 19.16 Bene invece Przybylko a 2.21: il tedesco si riscatta dopo i due errori a 2.17. 19.14 ERRORE PER Tamberi A 2.21! Brutto ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 19.30 L’asticella sale a 2.25 nel salto in alto: entrano nel vivo le qualificazioni. 19.26 Con grande naturalezza l’ucraino Protsenko salta 2.21 al. 19.22 VA ALTO!! BEL SALTO!!! Passa i 2.21: molto meglio nella tecnica anche se la rincorsa non è stata impeccabile. 19.20 Fioccano adesso gli errori a 2.21. Fra poco ilper Jimbo. 19.18 Anche Carmoy, Wagner e Ivanov passano i 2.21. 19.16 Bene invece Przybylko a 2.21: il tedesco si riscattai due errori a 2.17. 19.14 ERRORE PERA 2.21! Brutto ...

