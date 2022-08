LIVE Atletica, Europei 2022 in BRONZO inatteso per Giupponi nella 35 km di marcia! Dester vola nel disco del decathlon (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 11.41 Il secondo gruppo dell’asta del decathlon comincerà dalle 12.30: sarà presente anche Dario Dester. 11.39 L’estone Uibo entra in gara nell’asta del decathlon con un bel salto a 4.80. 11.37 Riesce ad arrivare a 4.70 Simon Ehammer: lo svizzero è sempre più al comando della classifica generale del decathlon. 11.35 Abele ha corso nuovamente i 110 ostacoli per un ricorso accolto: tutto lo stadio l’ha spinto. 11:33 Intanto nella 35 km di marcia femminile Lidia Barcella ha concluso in sesta posizione con il crono di 2:55.04. 11:31 La classifica aggiornata del decathlon al termine della settima prova. Simon Ehammer (SUI) al comando con 6230 punti dinanzi a Dario ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAL’orario della semifinale e della finale di Jacobs 11.41 Il secondo gruppo dell’asta delcomincerà dalle 12.30: sarà presente anche Dario. 11.39 L’estone Uibo entra in gara nell’asta delcon un bel salto a 4.80. 11.37 Riesce ad arrivare a 4.70 Simon Ehammer: lo svizzero è sempre più al comando della classifica generale del. 11.35 Abele ha corso nuovamente i 110 ostacoli per un ricorso accolto: tutto lo stadio l’ha spinto. 11:33 Intanto35 km di marcia femminile Lidia Barcella ha concluso in sesta posizione con il crono di 2:55.04. 11:31 La classifica aggiornata delal termine della settima prova. Simon Ehammer (SUI) al comando con 6230 punti dinanzi a Dario ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: pazzesco Giupponi si gioca il bronzo nella 35 km! Bene Iapichino e Cavalli -… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ludovica Cavalli avanza nei 1500 - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: azzurri già staccati nella 35 km di marcia. Tocca a Dario Dester nel decathl… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: 35 km marcia maschile e femminile in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #20… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: semifinali e finale 100m con Jacobs in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #… -