L’Inter vende Casadei al Chelsea per 20 milioni, un altro talento se ne va senza aver visto la Serie A (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare Casadei, chi era costui. La Serie A non la hai mai vista, è rimasto “uno delle giovanili delL’Inter”. Ora li chiamano “prospetti”. Se lo prende il Chelsea, è quasi ufficiale: lo paga 15 milioni di euro più 5 di bonus. Secondo Sky “il giovane centrocampista classe 2003” mercoledì partirà per Londra e giovedì sosterrà le visite mediche con il club inglese. Segue Lucca all’Ajax, o il più “affermato” Scamacca al West Ham. Questa cosa che i migliori club europei investano milioni di euro sui nostri giovani, da noi, non è considerata un problema. Vendiamo il futuro, lo ipotechiamo. Però – scrive sempre Sky – “il club nerazzurro aspettava la cessione per poter presentare un’offerta al Borussia Dortmund per Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995. Il club tedesco chiede tra i 15 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare, chi era costui. LaA non la hai mai vista, è rimasto “uno delle giovanili del”. Ora li chiamano “prospetti”. Se lo prende il, è quasi ufficiale: lo paga 15di euro più 5 di bonus. Secondo Sky “il giovane centrocampista classe 2003” mercoledì partirà per Londra e giovedì sosterrà le visite mediche con il club inglese. Segue Lucca all’Ajax, o il più “affermato” Scamacca al West Ham. Questa cosa che i migliori club europei investanodi euro sui nostri giovani, da noi, non è considerata un problema. Vendiamo il futuro, lo ipotechiamo. Però – scrive sempre Sky – “il club nerazzurro aspettava la cessione per poter presentare un’offerta al Borussia Dortmund per Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995. Il club tedesco chiede tra i 15 ...

napolista : L’Inter vende Casadei al Chelsea per 20 milioni, un altro talento se ne va senza aver visto la Serie A Sky: per gl… - anti_calcio : Una società che vende il suo miglior talento dopo l’esperienza #zaniolo è senza futuro. Le grandi d’Europa giocator… - Albarien : RT @Milestemplaris: @Interce78144140 @FBiasin L’Ajax crea ogni anno un giocatore che mette nell’undici titolare, e dopo un po’ lo vende, ma… - mrsdallowey : @sergiogali5 Zhang non vende Brambilla e Scaccacambrozzi. Come ogni proprietà che si rispetti, dovrebbe programmare… - Ferraristefano : #Casadei: le squadre forti comprano, l’Inter vende #Calciomercato #daznuccideilcalcio #amala #Chelsea -