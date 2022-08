Liga | giornata 1 | pari del Barça | Morata lancia l’Atlético

Leggi su 11contro11

(Di martedì 16 agosto 2022) Vittorie in trasferta per Real e Atlético Madrid nella1 della, il Barcellona invece non va oltre lo 0-0 in casa contro il Rayo e il Siviglia perde a domicilio dell’Osasuna. Parte bene il Valencia di Gattuso, tris del Villarreal a Valladolid nel segno dei giovani.1: Almeria-Real 1-2, Getafe-Atlético 0-3, Betis-Elche 3-0, Osasuna-Siviglia 2-1 Il Real Madrid soffre ma passa 1-2 in rimonta sul campo del neopromosso Almeria. Padroni di casa in vantaggio al 6’ con Ramazani, che scatta in posizione regolare e fulmina Courtois. I blancos ribaltano il punteggio nel secondo tempo: al 61’ pareggia Lucas Vázquez risolvendo un’azione confusa in area, e al 75’ Alaba completa il sorpasso con una punizione magistrale. Dominio delMadrid a casa del Getafe, sconfitto 0-3. ...