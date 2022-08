Agenzia ANSA

Laintrodurrà nuoveal rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini della Federazione russa. Lo ha annunciato il primo ministro lettone Krijnis Kari. Il primo ministro ha ...La, invece, che come gli altri Paesi baltici è fra i membri UE più agguerriti nello ... ma cerca di imporre ulteriorienergetiche ai suoi cittadini. Come riporta il sito Strumenti ... Lettonia: restrizioni a rinnovo permessi soggiorno per russi La Lettonia introdurrà nuove restrizioni al rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini della Federazione russa. Lo ha annunciato il primo ministro lettone Krišjanis Karinš. (ANSA) ...