Letta capolista in Lombardia e Veneto per la Camera, Cottarelli a Milano per il Senato (Di martedì 16 agosto 2022) Enrico Letta sarà candidato come capolista del Partito democratico alla Camera in Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli a Milano per il Senato e il microbiologo Andrea Crisanti nella circoscrizione estera Europa. Sono questi i primi nomi delle liste elettorali del Pd rivelati dopo la Direzione nazionale, riunitasi la notte di Ferragosto al Nazareno. La maggioranza ha approvato la proposta del segretario con soli 3 voti contrari e 5 astenuti, ma pesa l’assenza della ventina degli esponenti di una delle correnti dem più numerose che non ha partecipato al voto: Base riformista. La loro assenza mostra malumore nel partito per le esclusioni eccellenti o la collocazione in collegi uninominali in cui il Pd non parte favorito. Letta ha deciso ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 agosto 2022) Enricosarà candidato comedel Partito democratico allain, Carloper ile il microbiologo Andrea Crisanti nella circoscrizione estera Europa. Sono questi i primi nomi delle liste elettorali del Pd rivelati dopo la Direzione nazionale, riunitasi la notte di Ferragosto al Nazareno. La maggioranza ha approvato la proposta del segretario con soli 3 voti contrari e 5 astenuti, ma pesa l’assenza della ventina degli esponenti di una delle correnti dem più numerose che non ha partecipato al voto: Base riformista. La loro assenza mostra malumore nel partito per le esclusioni eccellenti o la collocazione in collegi uninominali in cui il Pd non parte favorito.ha deciso ...

DarioStefano : La volontà di #Letta e #Boccia di “trasformare questo partito tradizionalmente maschilista in un partito femminista… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Matteo Renzi, leader di Italia Viva: 'A me pare che la guida di Enrico Letta si sia caratterizzata… - Isabel57542420 : RT @DarioStefano: La volontà di #Letta e #Boccia di “trasformare questo partito tradizionalmente maschilista in un partito femminista che d… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Luca Lotti fuori dalle liste elettorali del Pd: 'Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi da… - VitaCarmine : RT @credo_2022: Con #Crisanti capolista, Letta è passato dagli occhi di tigre ?? agli occhi di zanzara ?? #Credo -