Le navi ucraine in arrivo in Italia (Di martedì 16 agosto 2022) È previsto alle quattro del pomeriggio di oggi l'arrivo nel porto di Monopoli (Bari) della nave Mustafa Necati, battente bandiera della Liberia, che trasporta un carico di 2mila tonnellate di olio grezzo di semi di girasole destinato alla... Leggi su today (Di martedì 16 agosto 2022) È previsto alle quattro del pomeriggio di oggi l'nel porto di Monopoli (Bari) della nave Mustafa Necati, battente bandiera della Liberia, che trasporta un carico di 2mila tonnellate di olio grezzo di semi di girasole destinato alla...

PalermoToday : Le navi ucraine in arrivo in Italia - IacobellisT : RT @AncoraFischia: La fame nel mondo e le navi ucraine dirette in Europa. #grano #Ucraina - SuperdeluA : RT @GeneraleSalazar: @AlbertoFazolo @SuperdeluA Articolo limes 2018 3 corvette ucraine tentano di entrare porto di mariupol intercettate da… - TommyBrain : RT @AncoraFischia: La fame nel mondo e le navi ucraine dirette in Europa. #grano #Ucraina - BCR1970 : @itsmeback_ Le navi del grano ucraine, anziché raggiungere i porti africano come stabilito, hanno fatto rotta altro… -