Le commoventi parole di Alberto Angela per salutare il papà Piero

Si è tenuto a Roma, durante i funerali di lunedì 16 agosto 2022, un ultimo saluto a Piero Angela, il padre della divulgazione scientifica in tv, scomparso a 93 anni il 14 agosto. "Non è facile per me tenere questo discorso: sono abituato ad andare a braccio, ma oggi capirete…". Così Alberto Angela, figlio – nonché allievo e collega – di Piero, nella sala della Protomoteca al Campidoglio, ha iniziato il suo commovente discorso in ricordo del padre, durante la cerimonia seguita in diretta anche da un'edizione speciale del TG1.

